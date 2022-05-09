Новости Одессы и Одесской области

Утром 9 мая Одесскую область обстреляли 4 ракетами

Утром 9 мая Одесскую область обстреляли 4 ракетами

Российские фашисты не прекращаю наносить ракетные удары по Одесскому региону. Вот и с утра 9 мая они из Крыма ударили по территории области сразу четырьмя ракетами.

Об этом сказано в сообщении Оперативного командования «Юг».

В информации от военных сказано, что утром по Одесщине враг нанес ракетный удар четырьмя ракетами типа Оникс из берегового ракетного комплекса Бастион с территории временно оккупированного Крыма.

«Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Но очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону», — отмечают в Оперативном командовании «Юг».

До этого российские фашисты почти двое суток подряд обстреливали Одессу и область. Рекордными стали сутки 8 мая. За это время противник совершил 9 обстрелов, запустив в каждом из них две и более ракет.

В Одессе прямым попаданием был разрушен ресторан-отель на набережной. Также пострадали частные дома в одном из приморских поселков. Продолжаются обстрелы Одесского аэропорта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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