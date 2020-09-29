Пятый президент Украины заболел коронавирусом

Об этом он сам сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Сейчас не самое подходящее время. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя», — написал Порошенко.

Отримав позитивний тест на Covid.Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами.За шість… Gepostet von Петро Порошенко am Dienstag, 29. September 2020

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