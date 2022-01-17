Суд избирает меру пресечения для Петра Порошенко

Бывшего президента страны обвинили в финансировании незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР». Прокуратура требует для него арест, или залог в 1 млрд грн.

Избрать меру пресечения экс-президенту должен Печерский суд Киева. Сторона обвинения настаивает на аресте Петра Порошенко, или залоге в 1 миллиард гривен. Ему вменяют государственную измену и пособничество террористам.

Речь идет о поставках угля с неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей в 2014-15 годах. Тогда, как и в этом отопительном сезоне украинским ТЭЦ не хватало угля и власть при посредничестве Виктора Медведчука приняла странное решение купить топливо на оккупированных Россией территориях. Сейчас Медведчук также является обвиняемым в госизмене по этому делу и находится под домашним арестом.

Заседание суда, на котором должна быть избрана мера пресечения для пятого президента Украины продолжается с перерывами уже 5 часов, а началовь в половине 12 дня.

Также сегодня Министерство внутренних дел объявило Петра Порошенко во всеукраинский розыск.

Под стенами суда проходит акция сторонников экс-президента в его поддержку. Некоторые из них заявляют о готовности блокировать здание в случае, если Петра Порошенко попытаются арестовать.

Фото REUTERS/Valentyn Ogirenko

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