Подольск простился с погибшим на войне Защитником

Как сообщили в Подольской громаде, свой последний бой Сергей Мазур принял 24 августа 2024 года. Смерть, которую сеет на родной земле московская орда, забрала полного сил, любви, жизни человека, которого ждало впереди светлое будущее.

«Сергей был решительным, мужественным и смелым, он никогда не прятался за спинами других, четко знал, что сейчас он, как никогда, нужен своей Родине», — говорят о нем земляки.

Проститься с Героем пришли родные, друзья, боевые побратимы, руководство Подольска.









На кладбище воина в последний путь провели по военным канонам — под автоматный залп и звуки Государственного Гимна Украины.

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