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Подільськ попрощався із загиблим на війні Захисником

Подільськ попрощався із загиблим на війні Захисником

Мешканці Подільської громади на колінах провели в останню земну дорогу свого захисника – Сергія Володимировича Мазура, який за свободу і незалежність нашої держави віддав найцінніше – своє життя.

Як повідомили в Подільській громаді, свій останній бій Сергій Мазур прийняв 24 серпня 2024 року. Смерть, яку сіє на рідній землі московська орда, забрала сповнену сил, любові, життя людину, на яку чекало попереду світле майбутнє.

«Сергій був рішучим, мужнім і сміливим, він ніколи не ховався за спинами інших, чітко знав, що зараз він, як ніколи, потрібен своїй Батьківщині», – кажуть про нього земляки.

Попрощатися з Героєм прийшли рідні, друзі, бойові побратими, керівництво Подільська.
загинув Сергій Мазур
загинув Сергій Мазур
загинув Сергій Мазур
загинув Сергій Мазур

На кладовищі воїна в останню путь провели за військовими канонами – під автоматний залп і звуки Державного Гімну України.

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