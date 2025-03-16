Ночная атака дронами: есть погибшие

По данным Воздушных сил, в ночь на 16 марта 2025 года противник снова атаковал ударными беспилотниками БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Всего таковых было 90.

На утро сегодняшнего дня зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины сбили 47 БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Еще 33 враждебных беспилотника-имитатора локационно потеряны.

В результате российской атаки пострадали Черниговщина, Киевщина, Харьковщина и Одесщина.

В Чернигове вражеский беспилотник попал в пятиэтажку, частично разрушив два этажа. Ликвидация последствий ночной атаки продолжалась всю ночь, сообщают в областной ОВА.

Также зафиксирован удар по частному сектору. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работает команда спасателей – продолжается разбор разрушенных конструкций. Работают пиротехники ГСЧС.

Кроме того, ночью россияне атаковали ударными БпЛА город Изюм Харьковской области: горели жилые дома, есть погибшие и раненые.

Зафиксировано три попадания в частном жилом секторе. Пострадали 3 человека, из них двое подростков. Один человек погиб.

Пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС.

А в Воздушном командовании «Юг» уточняют: в ночь на 16 марта 2025 года в Одесской области противовоздушной обороной юга Украины сбито 15 «шахедов» и беспилотников других типов.

За прошедшие сутки, 15 марта, уничтожены два ударных БпЛА «Молния» и «Ланцет».

На Херсонском направлении враг нанес авиаудара с применением КАБов.

ВСУ обезвредили за сутки 1400 оккупантов и 78 артиллерийских систем армии РФ

По официальной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 98 авиационных ударов, сбросив 161 КАБов (управляемых авиабомб). Кроме того, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 188 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2735 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, пункта управления, средство ПВО и артиллерийского средства оккупантов.

Наиболее горячими направлениями за минувшие сутки были Лиманское (где наши защитники отразили 16 атак врага) и Покровское – здесь ВСУ остановили 36 наступательных действий агрессора.

Помимо этого, рашисты атаковали на Новопавловском, Ореховском, Торецком, Гуляйпольском направлениях. Четыре безрезультатных попытки атаковать позиции украинских подразделений предприняли россияне и на Приднепровском направлении.

За прошедшие сутки на Курщине произошло 19 боеприкосновений, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемых бомбы и совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек. Также украинские воины обезвредили десять танков, 20 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 180 БпЛА и 113 единиц автомобильной техники оккупантов.

ВСУ оставили Суджу

В то же время Генштаб ВСУ подтвердил утрату Суджи Курской области

Ранее российское минобороны заявило о возвращении города под контроль России 13 марта.

Более полугода ВСУ держали под контролем часть российской территории, в частности административный центр Суджу.