Нічна атака дронами: є загиблі

За даними Повітряних сил, в ніч на 16 березня 2025 року противник знову атакував ударними безпілотниками БпЛА типу Shahed та дронами-імітаціями різних типів. Загалом їх було 90.

Станом на ранок сьогоднішнього дня зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України збили 47 БпЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Ще 33 ворожих дрони-імітації локально втрачені.

У результаті російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

У Чернігові ворожий дрон влучив у п’ятиповерхівку, частково зруйнувавши два поверхи. Ліквідація наслідків нічної атаки тривала всю ніч, повідомляють в обласній ОВА.

Також зафіксовано удар по приватному сектору. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці працює команда рятувальників – триває розбір зруйнованих конструкцій. Працюють піротехніки ДСНС.

Крім того, вночі росіяни атакували ударними БпЛА місто Ізюм Харківської області: горіли житлові будинки, є загиблі і поранені.

Зафіксовано три влучання у приватному житловому секторі. Постраждали 3 людини, з них двоє підлітків. Одна людина загинула.

Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

А у Повітряному командуванні «Південь» уточнюють: в ніч на 16 березня 2025 року в Одеській області протиповітряною обороною півдня України збито 15 «шахедів» та безпілотників інших типів.

За минулу добу, 15 березня, знищено два ударних БпЛА «Молнія» і «Ланцет».

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаудару із застосуванням КАБів.

ЗСУ знешкодили за добу 1400 окупантів і 78 артилерійських систем армії РФ

За офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 98 авіаційних ударів, скинувши 161 КАБів (керованих авіабомб). Крім того, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 188 з реактивних систем залпового вогню і залучив для ударів 2735 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, пункт управління, засіб ППО та артилерійське знаряддя окупантів.

Найгарячішими напрямками за минулу добу були Лиманський (де наші захисники відбили 16 атак ворога) і Покровський – тут ЗСУ зупинили 36 наступальних дій агресора.

Окрім цього, рашисти атакували на Новопавлівському, Оріхівському, Торецькому, Гуляйпільському напрямках. Чотири безрезультатні спроби атакувати позиції українських підрозділів здійснили росіяни і на Придніпровському напрямку.

За минулу добу на Курщині відбулося 19 бойових зіткнень, ворог завдав 34 авіаудари, скинувши 63 керовані бомби і здійснив 243 артилерійські обстріли, у тому числі п’ять з реактивних систем залпового вогню.

Усього за минулу добу втрати російських окупантів склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили десять танків, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, 180 БпЛА і 113 одиниць автомобільної техніки окупантів.

ЗСУ залишили Суджу

У той же час Генштаб ЗСУ підтвердив втрату Суджі Курської області

Раніше російське міноборони заявило про повернення міста під контроль Росії 13 березня.

Понад півроку ЗСУ тримали під контролем частину російської території, зокрема, адміністративний центр Суджу.