Под Одессой прибило к берегу труп мужчины в военной форме: что известно

Под Одессой прибило к берегу труп мужчины в военной форме: что известно

Сегодня утром, 9 июля 2024 года, в городе Черноморске местные жители обнаружили в море тело мужчины, предварительно в военной форме.

Об этом сообщают ряд местных Телеграм-каналов.

По словам автора опубликованного в соцсетях видео, до 4 утра на пляже «что-то отмечали».

Подробностей инцидента, как и официальной информации от полиции или ГСЧС, пока нет.

Напомним, ровно месяц назад, 9 июня 2024 года, на одном из пляжей в Одессе нашли тело мужчины в водолазном костюме.

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