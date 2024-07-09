Під Одесою прибило до берега труп чоловіка у військовій формі: що відомо

Сьогодні вранці, 9 липня 2024 року, у місті Чорноморську місцеві жителі виявили у морі тіло чоловіка, попередньо у військовій формі.
Про це повідомляють низка місцевих Телеграм-каналів.
За словами автора опублікованого в соцмережах відео, до 4-ї ранку на пляжі «щось відзначали».
Подробиць інциденту, як і офіційної інформації від поліції чи ДСНС, наразі немає.
Нагадаємо, рівно місяць тому, 9 червня 2024 року, на одному з пляжів в Одесі знайшли тіло чоловіка у водолазному костюмі.
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Фото ілюстративне