Под Одессой «скорая» приехала на вызов к молодой женщине: медиков ждал «сюрприз»

Об этом сообщили в Центре Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Одесской области.

Получив вызов, медики были на месте через 10 минут. А еще через три минуты бригада № 86 в составе фельдшера Ильи Кравца и водителя Вадима Нинова приняла у пациентки роды.

Как выяснилось, боль в животе была симптомом родовой деятельности.

«На свет появилась девочка, состояние которой было оценено в 6 баллов по шкале Апгар. Закричала она после тактильной стимуляции, которую выполнил фельдшер», — сообщили медики.

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После этого малыш и новоиспеченная мама были доставлены в родильное отделение Черноморской городской больницы.

Надеемся, что такое неожиданное рождение ребенка станет счастьем для семьи.

В условиях войны мамам стало намного сложнее рожать детей. «Одесская жизнь» узнавала у сотрудников и пациентов Одесского роддома №7 о том, в каких условиях сейчас принимают роды, и как заботятся о безопасности рожениц.