Під Одесою “швидка” приїхала на виклик до молодої жінки: на медиків чекав “сюрприз”

Про це повідомили в Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області.

Отримавши виклик, медики були на місці через 10 хвилин. А ще за три хвилини бригада № 86 у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова прийняла у пацієнтки пологи.

Як з’ясувалося, біль у животі був симптомом пологової діяльності.

“На світ з’явилася дівчинка, стан якої було оцінено в 6 балів за шкалою Апгар. Закричала вона після тактильної стимуляції, яку виконав фельдшер”, – повідомили медики.

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Після цього малюка і новоспечену маму доставили в пологове відділення Чорноморської міської лікарні.

Сподіваємося, що таке несподіване народження дитини стане щастям для родини.

В умовах війни мамам стало набагато складніше народжувати дітей. “Одесская жизнь” дізнавалася у співробітників і пацієнтів Одеського пологового будинку №7 про те, в яких умовах зараз приймають пологи, і як дбають про безпеку породіль.