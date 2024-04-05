Новини Одеси та Одеської області

Під Одесою “швидка” приїхала на виклик до молодої жінки: на медиків чекав “сюрприз”

Під Одесою “швидка” приїхала на виклик до молодої жінки: на медиків чекав “сюрприз”

Опівночі 4 квітня диспетчери одеської “екстренки” отримали виклик в одне з сіл до молодої жінки з температурою та болем у животі. По прибуттю медиків, виявилося, що у жінки почалися пологи, про які вона не підозрювала.

Про це повідомили в Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області.

Отримавши виклик, медики були на місці через 10 хвилин. А ще за три хвилини бригада № 86 у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова прийняла у пацієнтки пологи.
Як з’ясувалося, біль у животі був симптомом пологової діяльності.

“На світ з’явилася дівчинка, стан якої було оцінено в 6 балів за шкалою Апгар. Закричала вона після тактильної стимуляції, яку виконав фельдшер”, – повідомили медики.

Читайте також: Жінка народила двійню дорогою до лікарні на Одещині (відео)

Після цього малюка і новоспечену маму доставили в пологове відділення Чорноморської міської лікарні.

Сподіваємося, що таке несподіване народження дитини стане щастям для родини.

В умовах війни мамам стало набагато складніше народжувати дітей. “Одесская жизнь” дізнавалася у співробітників і пацієнтів Одеського пологового будинку №7 про те, в яких умовах зараз приймають пологи, і як дбають про безпеку породіль.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk