Під Одесою “швидка” приїхала на виклик до молодої жінки: на медиків чекав “сюрприз”

Опівночі 4 квітня диспетчери одеської “екстренки” отримали виклик в одне з сіл до молодої жінки з температурою та болем у животі. По прибуттю медиків, виявилося, що у жінки почалися пологи, про які вона не підозрювала.
Про це повідомили в Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області.
Отримавши виклик, медики були на місці через 10 хвилин. А ще за три хвилини бригада № 86 у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова прийняла у пацієнтки пологи.
Як з’ясувалося, біль у животі був симптомом пологової діяльності.
“На світ з’явилася дівчинка, стан якої було оцінено в 6 балів за шкалою Апгар. Закричала вона після тактильної стимуляції, яку виконав фельдшер”, – повідомили медики.
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Після цього малюка і новоспечену маму доставили в пологове відділення Чорноморської міської лікарні.
Сподіваємося, що таке несподіване народження дитини стане щастям для родини.
В умовах війни мамам стало набагато складніше народжувати дітей. “Одесская жизнь” дізнавалася у співробітників і пацієнтів Одеського пологового будинку №7 про те, в яких умовах зараз приймають пологи, і як дбають про безпеку породіль.