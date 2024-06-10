Під Одесою медики екстреної допомоги рятували велику кількість «постраждалих від вибуху» (відео)

У селі Маринівка Усатівської громади відбулися наймасштабніші за понад 10 років обласні навчання бригад медицини катастроф «Міжлимання – 2024». Понад 9 годин 16 бригад ЕМД з усієї області, понад 80 учасників, загони швидкого реагування «Червоного Хреста» навчалися ліквідовувати наслідки масових випадків з імітованим ураженням великої кількості цивільного населення.
Про це повідомили в Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області
За цей час бригади МК удосконалювали навички надання першої медичної допомоги у разі травм, серцевих нападів, опіків і втрат свідомості, а також під час вибухів з великою кількістю постраждалих.
Захід був організований керівництвом Одеським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спільно з Незалежною профспілковою організацією Центру, відділом стратегічного планування, Навчально-тренувальним відділом, службою медицини катастроф та начальниками структурних підрозділів і готувався два місяці.
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Для проведення навчань на стадіоні в Маринівці було підготовлено вісім тематичних станцій, серед яких «Критичний пацієнт», «Критично педіатричний пацієнт», «Хімічна станція» та інші. Таким чином, учасники могли продемонструвати весь спектр своїх знань і навичок, а судді – оцінити рівень підготовки фахівців.
Одним із найяскравіших моментів навчань став «масовий випадок», за легендою в житловій забудові сталися вибухи, і вже за кілька хвилин на місце почали прибувати бригади рятувальників і бригади медицини катастроф, стартувало медичне сортування і був розгорнутий оперативний штаб.
На цьому етапі медики мали надати допомогу 20 постраждалим, яких грали реальні люди – працівники різних підстанцій Центру та «Червоного хреста».
За підсумками навчань найкращими командами стали:
I місце – бригада медицини катастроф СП «Маяківська станція Е(Ш)МД.
ІІ місце – бригада медицини катастроф VI підстанції Одеської станції Е(Ш)МД.
ІІІ місце – бригада медицини катастроф І підстанції Одеської станції Е(Ш)МД.
Учасники та всі, хто відзначився в організації навчань, були нагороджені почесними грамотами за номінаціями.
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