Война, день 864: каковы итоги неспокойной ночи?

Итоги ночной дроновой атаки

Как сообщают в Воздушных силах, в ночь на 6 июля 2024 года враг нанес удар 27 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-131/136» из Крыма и Курской области рф.

К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Защитникам неба удалось сбить 24 «шахеда» в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

Однако стало известно, что оккупанты попали по энергетической инфраструктуре Сумской области

Из-за атаки «шахедов» были обесточены населенные пункты области в нескольких районах.

Сейчас аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения.

Также сообщается, что за прошедшие сутки, 5 июля, ПВО юга Украины сбило пять управляемых авиационных ракет Х-59, которые были направлены противником из самолетов тактической авиации.

Также уничтожено семь разведдронов: 4 «Zala», 2 «Supercam» и 1 «Орлан-10».

В россии снова пылают нефтебазы

В то же время, неспокойная ночь выдалась и в Краснодарском крае рф, где беспилотники подожгли две нефтебазы и повредили вышку связи.

Как пишут вражеские паблики, в станице Павловской после падения фрагментов БпЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки также произошло загорание резервуара с топливом.

По официальным данным, все дроны «были сбиты», а нанесенный ущерб сотовой вышке в Ейске и нефтебазе «Лукойла» в станице Павловской – результат падения обломков.

О чем сообщает Генштаб ВСУ?

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 139 боевых столкновений. Россияне нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением двенадцати ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБ), а также совершили более трех тысяч обстрелов, из которых 105 – из реактивных систем залпового огня.

5 июля противник наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Волчанск, Русская Лозовая, Глубокое, Куриловка, Степная Новоселовка, Ковшаровка Харьковской области; Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Николаевка, Волчье, Новоселовка Первая, Константиновка, Максимилиановка Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

Враг продолжает наступательные и штурмовые действия на Харьковском направлении при поддержке авиации. Всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

Количество боеприкосновений увеличилось до пяти за сутки на Купянском направлении. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артсистемы, состав боеприпасов, станцию РЭС, шесть районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.

Потери врага на утро 6 июля 2024

Также Генштаб сообщает, что за минувшие сутки российских оккупантов стало на 1260 единиц меньше. В технике потери таковы: