Пожар на Екатерининской: 23 семьи остались без жилья

В доме на Екатерининской, где сегодня произошел масштабный пожар, 23 семьи остались без жилья.

Об этом сообщает ресурс Novyny.Live.

Правда, часть семей, из-за войны, на момент пожара из дома. Таких насчитали 10. Но 13 семьям придется искать сегодня место для ночлега – спасть в собственном доме спасители им пока запретили из соображений безопасности.

Даже те квартиры, которые огонь повредил минимально, пострадали от воды во время проливки дома. Ну а владельцы тех жилищ, которые сгорели, остались безо всего, даже без базовых вещей.

На тушение огня у пожарных ушло более 5 часов.

Напомним, что сегодня в центре Одессы потушили масштабный пожар в доме-памятнике архитектуры по улице Екатерининской, 35 на углу с Жуковского. Там загорелась мансарда.

От огня пострадал один из самых ярких по архитектуре и высоких по этажности домов Одессы 1900-1910-х годов – доходный дом Шестопала Чернигова-Паппе.

Еще новости Одессы: