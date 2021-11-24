Новости Одессы и Одесской области

Одессит похвастался убийствами собак в Facebook

Одессит похвастался убийствами собак в Facebook

Житель Одессы под вымышленным именем опубликовал в соцсети серию постов, в которых рассказывает, как он убивает собак на улицах города. Личность живодера сейчас устанавливает полиция.

Подписаться

Методика убийства животных у догхантера такая – он добавляет яд в еду, которая привлекает собак. Потом угощает их отравленными «вкусняшками».

Себя догхантер называет зоополицйским и с радостью рассказывает о своих «подвигах» в блоге. Правда, сейчас его страница в Facebook недоступна.

Заблокировала ли его соцсеть, или он сам удалил свою страницу, опасаясь наказания, пока неизвестно. Но правоохранители уже выясняют личность возможного убийцы собак.

Читайте также: Одесса присоединилась ко всеукраинскому маршу за права животных

Для этого изучаются записи с камер видеонаблюдения в местах, где совершались предполагаемые преступления против животных.

Причем живодеру все равно, домашняя перед ним собака или бездомная. По его мнению, животным вообще не место на улице. К зоозащитникам и владельцам собак он относится свысока и высмеивает их.

Еще новости Одессы о живодерах:

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить