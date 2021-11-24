Одессит похвастался убийствами собак в Facebook

Житель Одессы под вымышленным именем опубликовал в соцсети серию постов, в которых рассказывает, как он убивает собак на улицах города. Личность живодера сейчас устанавливает полиция.
Методика убийства животных у догхантера такая – он добавляет яд в еду, которая привлекает собак. Потом угощает их отравленными «вкусняшками».
Себя догхантер называет зоополицйским и с радостью рассказывает о своих «подвигах» в блоге. Правда, сейчас его страница в Facebook недоступна.
Заблокировала ли его соцсеть, или он сам удалил свою страницу, опасаясь наказания, пока неизвестно. Но правоохранители уже выясняют личность возможного убийцы собак.
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Для этого изучаются записи с камер видеонаблюдения в местах, где совершались предполагаемые преступления против животных.
Причем живодеру все равно, домашняя перед ним собака или бездомная. По его мнению, животным вообще не место на улице. К зоозащитникам и владельцам собак он относится свысока и высмеивает их.
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