Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой появятся новые поля лаванды

Под Одессой появятся новые поля лаванды

В Одесскую область привезли 100 тысяч саженцев лаванды из Болгарии.

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Как сообщает областное управление Госпродпотребслужбы, всего в этом году фитосанитарные инспекторы службы осмотрели 169 тыс. штук саженцев лаванды. Оформленные надлежащим образом саженцы планируется высадить на полях области.

По мнению специалистов, с изменением климата на более засушливый лаванда идеально подходит для выращивания на юге Украины.

Отметим, что лаванда – не только красивое и ароматное, но и полезное растение. Ее широко используют в парфюмерии и косметологии. Кроме того, лаванда содержит большое количество фитонцидов – антибиотиков растительного происхождения.

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Фото: rastenievod.com

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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