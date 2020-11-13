Под Одессой появятся новые поля лаванды

В Одесскую область привезли 100 тысяч саженцев лаванды из Болгарии.

Как сообщает областное управление Госпродпотребслужбы, всего в этом году фитосанитарные инспекторы службы осмотрели 169 тыс. штук саженцев лаванды. Оформленные надлежащим образом саженцы планируется высадить на полях области.

По мнению специалистов, с изменением климата на более засушливый лаванда идеально подходит для выращивания на юге Украины.

Отметим, что лаванда – не только красивое и ароматное, но и полезное растение. Ее широко используют в парфюмерии и косметологии. Кроме того, лаванда содержит большое количество фитонцидов – антибиотиков растительного происхождения.

Читайте также: Что высаживают на одесских улицах?

Фото: rastenievod.com