Під Одесою знешкодили нерозірвану бойову частину “шахеда” (відео)

Про роботу вибухотехніків після ворожих атак розповіла інспекторка відділу техніко-криміналістичного забезпечення управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області Оксана Запорожець.

Поліцейська займається знешкодженням вибухонебезпечних предметів і нещодавно повернулася з підривного майданчика, де знищувала нерозірваний російський “шахед”.

“Безпілотний літальний апарат, який не здетонував, ми виявили після масованої атаки російськими окупаційними військами по Одесі 24 січня. Унаслідок збройної агресії РФ було пошкоджено кілька житлових будинків, складське приміщення, соціальну інфраструктуру та постраждало шестеро людей. Вага вибухової речовини, яка містилася в “Шахеді”, була понад 50 кілограмів. Бойова частина перебувала у вкрай небезпечному стані та становила значну небезпеку для людей”, – розповіла Оксана Запорожець.

Роботи з вилучення дрона вибухотехніки проводили дуже швидко, адже була загроза нового повітряного обстрілу. Працювали вручну, бо робототехніку підвести туди не мали змоги. Вибухонебезпечний предмет транспортували з міста на підривний майданчик і знешкодили, закопавши в землю та підірвавши.



Якщо є ймовірність позаштатного спрацювання боєприпасу, вибухотехніки користуються робототехнікою, яка є в їхньому арсеналі. Але не скрізь робот може під’їхати. У таких випадках усе залежить від майстерності вибухотехніків: права на помилку в них немає.

“Не завжди боєприпас, який прилітає, вибухає. Може вибухнути тільки частина. Наше завдання – відвести громадян на безпечну відстань. Далі ми оцінюємо, чи можна його транспортувати, якщо так, то розряджаємо, вивозимо і знищуємо. Якщо не можна транспортувати, то забезпечуємо його знищення на місці виявлення, але так, щоб унаслідок вибуху не постраждали люди та сусідні будівлі. Кожен випадок ретельно прораховуємо щодо можливих наслідків”, – розповідає Оксана про роботу на місцях викликів.