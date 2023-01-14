На одесском побережье уничтожили очередной взрывной «сюрприз»

В пятницу, 13 января 2023 года, в прибрежных водах Одесчины Силы обороны обнаружили и контролируемо уничтожили очередной неприятный «сюрприз» – дрейфующую мину.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг».

В военном командовании напоминают: несмотря на то, что шторм в Черном море несколько снизился, минная опасность остается по-прежнему высокой. И поэтому от прогулок по побережью жителям Одессы и области желательно на время отказаться.

Кроме того, в ОК «Юг» информируют, что на утро субботы, 14 января, оперативная обстановка на юге страны остается напряженной: враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 7️-ми единиц, среди которых один ракетоноситель с 8️-ю ракетами морского базирования «Калибр» и два десантных корабля.

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