Под Одессой неизвестные разбили колени херсонскому депутату

Под Одессой совершено нападение на депутата из Херсонской области и его жену. Супругов жестоко избили.

По данным правоохранителей, инцидент случился в ночь на 5 ноября в районе “Центролита”. Неизвестные остановили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился депутат одной из объединенных территориальных громад Херсонщины вместе со своей женой. Их избили.

Как стало известно, мужчине раздробили коленные суставы. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. О состоянии женщины не сообщается.

Сейчас полиция проводит расследование и ищет причастных к нападению. Личности нападавших пока не установлены. За содеянное им может грозить до восьми лет тюрьмы.

По данным СМИ, пострадавший – депутат Мирненского поселкового совета, крупный аграрный бизнесмен.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что 9 сентября в Одессе неизвестные напали на бывшего депутата Лиманского райсовета и соучредителя ресторана “Яхта” Сергея Кривенко. У него забрали 48 тыс. грн. Сам пострадавший заявил, что нападение на него заказал его бывший партнер по бизнесу.

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Фото пресс-службы ГУНП Одесской области