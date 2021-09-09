Новости Одессы и Одесской области

В Одессе студент избил битой водителя скорой помощи

В Одессе студент избил битой водителя скорой помощи

В Одессе произошел неприятный инцидент на территории подстанции скорой помощи в Валиховском переулке.

По данным полиции, 60-летнего водителя скорой помощи жестоко избили бейсбольной битой. Также поврежден автомобиль Daewoo Lanos, принадлежащий пострадавшему.

Правоохранители быстро разыскали «бейсболиста» – им оказался 20-летний студент.

Как выяснилось, причиной нападения стал дорожный конфликт.

Правоохранители квалифицируют произошедшее как «хулиганство» (ст. 296 УК Украины). Если вина студента будет доказана, ему может грозить либо штраф в размере до 17 тыс. грн, либо 6-месячный арест, либо до 5 лет лишения свободы условно.

Напомним, в августе на одесском пляже Ланжерон агрессивный нудист напал на полицейского.

Ранее в селе Фонтанка Одесского района мужчина с признаками наркотического опьянения с ножом в руках пришел «разобраться» с главой Фонтанской ОТГ Натальей Крупицей.

Читайте также: В Одессе на Радужном избили малыша: как наказали родителей (видео).

Источник: Думская

Фото: meds.com.ua

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить