В Одессе студент избил битой водителя скорой помощи

В Одессе произошел неприятный инцидент на территории подстанции скорой помощи в Валиховском переулке.

По данным полиции, 60-летнего водителя скорой помощи жестоко избили бейсбольной битой. Также поврежден автомобиль Daewoo Lanos, принадлежащий пострадавшему.

Правоохранители быстро разыскали «бейсболиста» – им оказался 20-летний студент.

Как выяснилось, причиной нападения стал дорожный конфликт.

Правоохранители квалифицируют произошедшее как «хулиганство» (ст. 296 УК Украины). Если вина студента будет доказана, ему может грозить либо штраф в размере до 17 тыс. грн, либо 6-месячный арест, либо до 5 лет лишения свободы условно.

Напомним, в августе на одесском пляже Ланжерон агрессивный нудист напал на полицейского.

Ранее в селе Фонтанка Одесского района мужчина с признаками наркотического опьянения с ножом в руках пришел «разобраться» с главой Фонтанской ОТГ Натальей Крупицей.

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Источник: Думская

Фото: meds.com.ua