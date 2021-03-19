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В Одессе вооруженные люди напали на бизнесмена: отобрали 14 миллионов гривен

В Одессе вооруженные люди напали на бизнесмена: отобрали 14 миллионов гривен

В Одессе на автостоянке промтоварного рынка «Седьмой километр» разбойники напали на предпринимателя, который торгует текстилем. Он житель Черноморска Одесской области. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Это произошло примерно в полдень 18 марта. Торговец находился в салоне своей машины Mercedes Vito, когда к нему подбежали четыре человека в масках.

Они несколько раз выстрелили в предпринимателя из травматического пистолета и забрызгали газом из баллончика, причинив ему телесные повреждения в виде ран и химического ожога глаз, после чего завладели огромной суммой — 14 млн грн, пишет “Думская”

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