Под лепестками роз и звуки скрипки: в Одесском русском театре открыли новый сезон

Осень – начало очередного сезона одесских театров. В субботу, 14 сентября, вернулся из отпуска коллектив Одесского академического русского драматического театра. Для своих первых зрителей там приготовили настоящее праздничное “угощение”.

Представление началось еще на входе в театр. Над Греческой улицей лилась итальянская музыка. Люди останавливались, поднимали голову и видели на балконе женщину-музыканта, невесту, разбрасывающую на лепестки роз и завлита Елену Шаврук, которая в паузах между композициями читала стихи. Этот перформанс вызвал бурные аплодисменты не только тех, кто пришел на спектакль, но и всех проходящих мимо людей.

Открыть сезон решили легким мюзиклом, премьерой прошлого сезона “Укрощение строптивых”. Этот спектакль был создан по мотивам известного произведения Шекспира. Автор идеи – Олег Школьник, он же и исполнитель одной из ролей, а поставила комедию художественный руководитель театра, режиссер Елена Пушкина.

На сцене задействовано много молодых артистов с отличными голосами. Судя по тому, как принимали зрители это действо на сцене, они тоже соскучились за любимыми актерами и ждали этой встречи.

Художественный руководитель театра Елена Пушкина рассказала, чем собираются удивлять и радовать театралов в течение всего сезона. Так, буквально с первых рабочих дней начинается работа над новым спектаклем. Выпускник киевского университета Карпенко Карого Евгений Резниченко берется за постановку пьесы Островского “На всякого мудреца довольно простоты”. Руководство театра надеется, что это будет громкая премьера, несмотря на всю сложность материала и молодость режиссера.

Далее запланирован спектакль с актрисой Юлией Борисовной Скаргой в главной роли. Это работа станет еще одним новым неповторимым образом в ее творческом арсенале , где она сможет показать свою разноплановость и глубину – разумеется, совместно со своими партнерами по актерскому ансамблю. Пьеса рассчитана на троих исполнителей, сюжет основан на судьбе вполне реальной личности, но пока название пьесы держится в секрете.

Уже в октябре состоится премьера спектакля заслуженного артиста Украины Михаила Дроботова на Малой сцене театра, которая открылась в прошлом году. “Мы хотим, чтобы малая сцена зажила полноценной жизнью, которую она заслуживает и которой должна жить. Мы ее открыли дипломным проектом Дарьи Кюркчу “Эй, ты – здравствуй!». Ребята играли с таким задором, что все наши члены коллектива поняли, что на Малой сцене можно не просто так, а с удовольствием работать. Малая сцена – это хоть и малая форма, но с большими возможностями для самовыражения. Это сцена – эксперимент”, – говорит Елена Пушкина.

Зимой, конечно, состоятся премьеры новогодних сказок для детей. Но на этом решили не останавливаться, а создать праздничное настроение для взрослых. Так, в дни зимних праздников нас ждут новогодне-рождественские встречи. Это шоу будет сыграно всего десять раз, поэтому не пропустите!

Несколько лет подряд в театре появилась новая традиция – отмечать свой профессиональный праздник – День театра (27 марта) – премьерой большого проекта. Два года назад это был “Закат”, в прошлом году – “Укрощение строптивых”. Есть планы и в этом сезоне, но пока их решили не открывать, а сохранить интригу.