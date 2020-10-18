Новости Одессы и Одесской области

Под черными зонтиками: в Одессе пройдет акция против торговли людьми

Под черными зонтиками: в Одессе пройдет акция против торговли людьми

Сегодня, 18 октября, в Одессе пройдет тематическая акция, посвященная Дню борьбы с торговлей людьми.

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Как сообщает odessamedia, традиционная уличная массовая акция «Шествие за свободу» в этом году проводиться не будет из-за карантина. Тем не менее, полностью отказываться от мероприятия его организаторы не стали.

Так, волонтеры под символическими черными зонтиками будут распространять литературу о том, как не попасть в рабство, а также проводить консультации.

Цель акции – привлечь внимание одесситов к проблеме торговли людьми и объединить усилия в борьбе с этим преступным явлением, чтобы число его жертв становилось меньше.

День борьбы с торговлей людьми был основан Европейским парламентом в 2007 году.

Как писала «Одесская жизнь», в этом году в Одесской области трое моряков получили официальный статус пострадавших от торговли людьми.

Фото: odessamedia

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Редакция ПРОФИЛЬ

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