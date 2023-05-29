Почти всю ночь, 29 мая, в Одессе длилась воздушная тревога: подробности

Всю ночь, 29 мая, в Одесской области, как и в других областях Украины, звучала воздушная тревога из-за массированной атаки дронов-камикадзе типа «Shahed-131/136».

Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136, сообщают в ОК «Юг».

Один из дронов попал в портовую инфраструктуру Одессы, в результате чего вспыхнул пожар. Он оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется.

В общей сложности на юге силами ПВО уничтожены 4 дрона-камикадзе: три в небе над Николаевской областью, еще один — над Одесской.

Всего ночью оккупанты выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов. Силы ПВО уничтожило 67 воздушных целей.

Также в ОК «Юг» напоминают, что уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким – враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряжение которого до 8 «Калибров».

Сейчас в Черном море 6 вражеских кораблей, в Азовском – 1.

Также россияне ночью атаковали Киев – ракетами и БПЛА. Уничтожены более 40 целей. Из-за падения обломков есть разрушения. Пострадавших и погибших нет, сообщают в Киевской ОВД.

В ОК «Юг» призывают:

не пренебрегать сигналами воздушной тревоги;

переходить в укрытие;

не снимать и не распространять работу сил ПВО.

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Фото иллюстративное.