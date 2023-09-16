Одесский боевой кот Шайба получил волонтерскую награду за помощь теробороновцам

Известный в сети одесский кот Шайба получил волонтерское отличие за помощь военным одесской территориальной обороны.

Об этом сообщил владелец кота, украинский военный Александр Ляшук.

Награждение состоялось в пятницу, 15 сентября.

«Шайбик получил волонтерскую награду за помощь, которую он оказал нашей бригаде и в целом нашим военным из других бригад, в том числе. Возможно я ошибаюсь, но это первый случай в истории, когда кот удостоился волонтерского знака отличия, да еще и на войне. Горжусь моим пушистиком, который смог так помочь нашим героям, очень нуждающимся в нашей с вами поддержке»,

— написал в Инстаграм хозяин хвостатого волонтера.

Он также выразил надежду, что автомобили для военных и многие другие нужные вещи, которые смогли передать военным благодаря Шайбе, смогут спасти много жизней и приблизить нас всех к общей победе.

Кот Шайба принадлежит украинскому военному Александру Ляшуку, который подобрал его маленьким котенком возле деревенского магазина в одной из громад Одесской области. С тех пор они неразлучны и все это время помогают собирать средства на нужные нашим защитникам авто и технику.

В июне 2023 года хозяин сообщил об исчезновении кота Шайбы и пообещал нашедшим его вознаграждение. Спустя две недели ставшего разведчиком кота нашли военные на другой позиции в компании кошек.

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