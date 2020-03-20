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Новости Одессы и Одесской области

Почти декоммунизировались: село в Одесской области убрало часть советской символики

Почти декоммунизировались: село в Одесской области убрало часть советской символики

При въезде в село Вишневое Татарбунарского района путников еще недавно встречали огромный серп с молотом.

Памятная стела была выполнена в лучших традициях советского союза.

Местные власти не спешили ее убирать. Объясняли тем, что народ там занимается сельским хозяйством, и символика людям дорога как память.

На просьбу снести монумент его немного осовременили, выкрасив в цвета украинского национального флага.

Но Институт нацпамяти это не удовлетворило. Они совместно с обладминистрацией потребовали у сельского головы убрать коммунистический памятный знак.

Об этом рассказали на странице группы в facebook “Декоммунизация. Украина”.

В итоге власти прислушались к требованию и выполнили его по-своему.

Вместо того, чтобы снести полностью советский мемориал, там убрали только его часть – вырвали молот. А серп остался красоваться на гербе СССР.

Фото: depo.ua

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геннадий
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геннадий

снесли и сразу зажили богато и счастливо – дебилизм

Голос за1Голос против  Ответить
49 минут назад
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