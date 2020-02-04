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Новости Одессы и Одесской области

Дорога, как память: в райцентре Одесской области не хотят убирать коммунистическую символику

Дорога, как память: в райцентре Одесской области не хотят убирать коммунистическую символику

Общественный деятель Вадим Поздняков обратился в Татарбунарскую РГА с просьбой снять коммунистическую символику у въезда в село Вишневое – серп и молот. Там ему ответили, что местные жители связаны с сельским хозяйством, поэтому серп и молот дороги для них. Также отметили, что гордятся прошлым и с уважением относятся к исторической памяти села.

Об этом сообщило издание «Топор».

Соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков обратился в Татарбунарскую районную государственную администрацию с просьбой демонтировать коммунистическую символику у въезда в село Вишневое.

Письмо передали в Вишневский сельский совет. Глава сельсовета ответил, что в его селе проживают люди, которые связаны с сельским хозяйством и в быту пользуются серпом и молотом, причем весьма умело.

Он рассказал, что в создании постамента принимал участие местный художник и мастер.

Данный символ, по мнению главы сельсовета, символизирует восстановление страны после голодомора и Второй мировой войны. А жители села, по большей части, пожилые люди, которые с уважением относятся к исторической памяти села. К тому же выкрашен знак в цвета украинского флага.

После этого областные чиновники собрали внеочередную сессию Вишневского сельского совет, где решали судьбу постамента. Однако, по ее итогу, депутаты постановили все же оставить символику у въезда в село.

Фото: odesa.depo.ua, topor.od.ua

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2 комментарии
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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Гость
9789

Просто выписдить эnу голову Сельсовета с занимаемой должности и все решится за 15 минут. Слуги Зе не заинтересованы в укреплении Украины,они нетутешние как впрочем и вся их влада..

Голос за0Голос против  Ответить
12 минут назад
Alex
Гость
Alex

Молодцы селяне….

Голос за0Голос против  Ответить
2 секунд назад
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