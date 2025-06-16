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В Одессе учредили награду Одесского городского головы «Гордость Одессы».

Медали вручили лучшим выпускникам одесских школ

Вместо привычных “золотых” и “серебряных” — медали от мэра

Напомним, в Украине отменили награждения выпускников школ золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе.

В Одессе заложена новая традиция — за высокие успехи в учебе отмечать лучших выпускников одесских школ специальным знаком отличия городского головы «Гордость Одессы».

«Мы привыкли называть их медалистами, а теперь — Гордостью Одессы. Это не только гордость, но и огромная надежда для нашего города и всей страны», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, поздравляя выпускников.

Знаком отличия награждают учеников коммунальных учреждений образования, которые завершили профильное среднее обучение с оценками 10–12 баллов по всем предметам, согласно результатам годового оценивания и итоговой аттестации.

Инициатива стала еще одним шагом к поддержке и признанию молодых талантов, которые формируют будущее Украины.

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