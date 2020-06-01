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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области ограничили движение большегрузного транспорта: кому нельзя на дорогу?

В Одесской области ограничили движение большегрузного транспорта: кому нельзя на дорогу?

С понедельника, 1 июня, на дорогах Одесской области начали действовать ограничения движения большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн (при температуре воздуха более + 28°С). Об этом информирует Госагентство атодорог Украины в Одесской области.

Теперь, начиная с 1 июня 2020 года, в дневное время суток на дорогах Одесской области применяются ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, кроме транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

В сообщении Госагентства поясняют: «В связи с тем, что асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог имеет свойство аккумулировать солнечную энергию через темный цвет поверхности, в летнее время года его температура значительно выше, чем температура воздуха. При температуре воздуха 28°С температура асфальтобетонного покрытия дороги достигает 43°С, приводит к размягчению битумов и соответственно потерей асфальтобетона необходимой прочности».

Фото: Freepik

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