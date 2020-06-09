Какие дороги отремонтируют в Одесской области?

В этом году в Одесской области планируется отремонтировать 163,2 км дорог государственного значения. Работы идут полным ходом. Так, уже на въезде в Арциз положили верхний слой асфальтобетона длиной 9,5 км..

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал председатель Одесской ОГА Максим Куцый. По данным чиновника, сейчас продолжается ремонт дороги Р-33 на участке между Балтой и Подольском и моста через Хаджибейский лиман на трассе М-05 Киев – Одесса.

Также уже положили верхний слой дорожного покрытия длиной 7,6 км в районе села Степановка Раздельнянского района и выровняли слой асфальтобетона в Березовском районе на участке трассы Р-55 протяженностью 15 км.

Кроме того, сейчас приводят в порядок направления к одесским курортам:

на 15-километровом участке трассы Т 16-10 / Н-33 вблизи Сергеевки Белгород-Днестровского района расширили проезжую часть. Сейчас выравнивают нижний слой асфальтобетона.

расшили проезжую часть на участке трассы Т-16-47 / Н-33 / — от Черноморска до Санжийки. Скоро здесь будет нижний слой асфальтобетона.

Что еще мы знаем о дорогах Одессы и области?

В Суворовском районе Одессы на дорогах появятся две выделенные полосы для общественного транспорта в сторону центра города. С 10 июня эти полосы будут работать в тестовом режиме.

С 1 июня на дорогах Одесской области начали действовать ограничения движения большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн (при температуре воздуха более + 28°С).

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