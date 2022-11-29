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Почему в Одессе днем горят уличные фонари, если почти весь город без света

Почему в Одессе днем горят уличные фонари, если почти весь город без света

Одесситов возмущает, что порой можно видеть работающее днем уличное освещение. Оказалось, что это не халатность, а необходимый шаг.

В коммунальном предприятии «Одесгорсвет» пояснили, что уличные фонари включают днем для ремонта и отладки, потому что в темное время суток работать с использованием вышек запрещено, да и невозможно, по сути.

В целом затраты электричества в Одессе на освещение улиц уменьшились почти в 2 раза — с 6,3 МВт до 2,5 МВт. Большая часть уличных фонарей сейчас отключена. Но и совсем отказаться от освещения улиц тоже сложно – это создаст многочисленные неудобства и угрозы для горожан.

Поэтому пока коммунальщики остановились на компромиссном варианте и уличное освещение работает в режиме жесткой экономии электроэнергии. Тем не менее от него не отказываются полностью.

Напомним, что сегодня, во вторник, 29 ноября, в Одессе и области по-прежнему задействованы экстренные отключения электричества. Вернуться к графикам стабилизационных отключений энергетикам пока не удается.

Также в областном центре не работает общестенный электротранспорт.

«У нас нет «прилетов», почему тогда нет света?», «Почему у соседа свет есть, а у меня нет?» — ответы на эти и другие актуальные вопросы, связанные с электроснабжением — по этой ссылке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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