Отключения света в Одессе 29 ноября: отменят ли экстренный режим?

29 ноября 2022 года в Одессе по-прежнему действуют экстренные отключения электроэнергии. В городе не ходит электротранспорт.

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщили, что пока дефицит мощности электросети не позволяет городу и области перейти к плановым отключениям по заранее составленным графикам. Поэтому в регионе продолжают действовать экстренные отключения.

Это тип отключений означает, что они могут произойти в любой момент без предупреждения и длиться неограниченное время.

Не практике это означает, что в среднем свет появляется в домах одесситов на 4-5 часов в сутки.

Ради экономии электричества и снижения нагрузки на энергосеть в Одессе даже отказались от работы трамваев и троллейбусов. Одесситы уже неделю живут практически без городского электротранспорта.

Энергетики отмечают, что делают се от них возможное, чтобы как можно скорее перейти от экстренных отключений к плановым. Но пока, из-за сильных разрушений энергоузлов после российских обстрелов, это не удается сделать.

Напомним, что зарядить телефоны, ноутбуки, выйти в интернет, согреться и приготовить еду можно в открывшихся по всему городу «Пунктах Несокрушимости». Их адреса в Одессе можно просмотреть, перейдя по ссылкам ниже:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте:

КАРТА

«У нас нет «прилетов», почему тогда нет света?», «Почему у соседа свет есть, а у меня нет?» — ответы на эти и другие актуальные вопросы, связанные с электроснабжением — по этой ссылке.

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