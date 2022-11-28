29 ноября трамваи и троллейбусы в Одессе ходить не будут

Одесский городской общественный электротранспорт во вторник, 29 ноября, работать не будет. Причина – экономия электричества.

Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале Одесского городского совета.

«Завтра общественный электротранспорт в Одессе не будет работать. Причина – сбережение электроэнергии», — сказано в сообщении мэрии.

Напомним, что днем ранее, 28 ноября, трамваи и троллейбусы вышли на свои маршруты, но проработали только до половины десятого утра. После чего из-за нехватки мощности в энергосети, все вагоны и машины вернулись в свои депо.

Проблемы с электроснабжением в Украине начались после того, как государство-террорист российская федерация массово обстреляла ракетами гражданскую энергоинфраструктуру страны.