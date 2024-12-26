Чому занепадає одеський санаторій для ветеранів (фото)

Про це розповів учасник громадської організації «Ветеранс Хаб Одеса» Микола Сторожук.

За його словами, протягом кількох місяців вікна на верхньому поверсі основної будівлі санаторію відкриті навстіж.

«Можливо, це нові технології зберігання тепла або просто чергова схема приведення до занепаду санаторію?», – обурюється Микола Сторожук.

21 грудня 2022 року єдиний майновий комплекс Спеціалізованого Одеського санаторію «Салют» було передано зі сфери управління Міністерства соціальної політики України до Фонду державного майна України з метою його подальшої приватизації.

«Коли ухвалювалося це рішення, минуло майже 10 місяців після широкомасштабного вторгнення РФ на нашу територію, невже урядовці не бачили значної кількості наших захисників, які під час бойових дій отримували тяжкі поранення, що призводило до ампутації нижніх та верхніх кінцівок тощо; невже не замислювалися, що воїнів вимагатимуть лікування та реабілітації надалі?», – каже Микола Сторожук.

Одеський спеціалізований санаторій «Салют» розташований на вулиці Академічній. Він був створений у 1970-х роках для ветеранів Другої світової війни. Він спеціалізувався на лікуванні паралітичних захворювань та опорно-рухового апарату.

Нагадаємо, раніше санаторій «Салют» був заявлений Міністерством у справах ветеранів як заклад для безоплатного лікування ветеранів АТО/ООС і постраждалих учасників Революції Гідності.