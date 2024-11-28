Как будут отключать свет в Одессе завтра, 29 ноября (ОБНОВЛЕНО)

Завтра, в пятницу, 29 ноября 2024 года, в Украине продолжат действовать стабилизационные отключения света. Более того – из-за повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки утром 28 ноября ограничения будут усилены.
Как будут действовать завтра графики для бытовых потребителей и бизнеса
Как сообщили в компании «Укрэнерго», время применения и объем мер ограничения завтра будут следующими:
Для бытовых потребителей
- 00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;
- 06:00 – 14:00 – две очереди отключений;
- 14:00 – 18:00 – три очереди отключений;
- 18:00 – 22:00 – две очереди отключений;
- 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.
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Для промышленности и бизнеса
Графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток.
В то же время в «Укрэнерго» подчеркивают: в течение суток ситуация может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону, поскольку энергетики продолжают работать над тем, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное врагом оборудование.
ОБНОВЛЕНО:
Графики отключений света в Одессе, завтра 29 ноября
По данным ДТЭК, графики отключений света в Одессе и Одесской области 29 ноября будут следующие:
1 группа:
- с 04:00 до 07:00;
- с 12:00 до 17:00;
- с 21:00 до 24:00.
2 группа:
- с 06:00 до 08:00;
- с 13:00 до 19:00.
3 группа:
- с 06:00 до 10:00;
- с 15:00 до 19:00.
4 группа:
- с 00:00 до 02:00;
- с 07:00 до 11:00;
- с 16:00 до 20:00.
5 группа:
- с 09:00 до 13:00;
- с 14:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00.
6 группа:
- с 01:00 до 05:00;
- с 10:00 до 14:00;
- с 19:00 до 23:00.
Ранее в ДТЭК обнародовали новые графики на вечер 28 ноября.