Новости Одессы и Одесской области

Как будут отключать свет в Одессе завтра, 29 ноября (ОБНОВЛЕНО)

Как будут отключать свет в Одессе завтра, 29 ноября (ОБНОВЛЕНО)

Завтра, в пятницу, 29 ноября 2024 года, в Украине продолжат действовать стабилизационные отключения света. Более того – из-за повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки утром 28 ноября ограничения будут усилены.

Как будут действовать завтра графики для бытовых потребителей и бизнеса

Как сообщили в компании «Укрэнерго», время применения и объем мер ограничения завтра будут следующими:

Для бытовых потребителей

  • 00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;
  • 06:00 – 14:00 – две очереди отключений;
  • 14:00 – 18:00 – три очереди отключений;
  • 18:00 – 22:00 – две очереди отключений;
  • 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

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Для промышленности и бизнеса

Графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток.

В то же время в «Укрэнерго» подчеркивают: в течение суток ситуация может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону, поскольку энергетики продолжают работать над тем, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное врагом оборудование.

ОБНОВЛЕНО:

Графики отключений света в Одессе, завтра 29 ноября

По данным ДТЭК, графики отключений света в Одессе и Одесской области 29 ноября будут следующие:

1 группа:

  • с 04:00 до 07:00;
  • с 12:00 до 17:00;
  • с 21:00 до 24:00.

2 группа:

  • с 06:00 до 08:00;
  • с 13:00 до 19:00.

3 группа:

  • с 06:00 до 10:00;
  • с 15:00 до 19:00.

4 группа:

  • с 00:00 до 02:00;
  • с 07:00 до 11:00;
  • с 16:00 до 20:00.

5 группа:

  • с 09:00 до 13:00;
  • с 14:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00.

6 группа:

  • с 01:00 до 05:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 19:00 до 23:00.

Ранее в ДТЭК обнародовали новые графики на вечер 28 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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