Как будут отключать свет в Одессе завтра, 29 ноября (ОБНОВЛЕНО)

Как будут действовать завтра графики для бытовых потребителей и бизнеса

Как сообщили в компании «Укрэнерго», время применения и объем мер ограничения завтра будут следующими:

Для бытовых потребителей

00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;

06:00 – 14:00 – две очереди отключений;

14:00 – 18:00 – три очереди отключений;

18:00 – 22:00 – две очереди отключений;

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса

Графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток.

В то же время в «Укрэнерго» подчеркивают: в течение суток ситуация может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону, поскольку энергетики продолжают работать над тем, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное врагом оборудование.

ОБНОВЛЕНО:

Графики отключений света в Одессе, завтра 29 ноября

По данным ДТЭК, графики отключений света в Одессе и Одесской области 29 ноября будут следующие:

1 группа:

с 04:00 до 07:00;

с 12:00 до 17:00;

с 21:00 до 24:00.

2 группа:

с 06:00 до 08:00;

с 13:00 до 19:00.

3 группа:

с 06:00 до 10:00;

с 15:00 до 19:00.

4 группа:

с 00:00 до 02:00;

с 07:00 до 11:00;

с 16:00 до 20:00.

5 группа:

с 09:00 до 13:00;

с 14:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00.

6 группа:

с 01:00 до 05:00;

с 10:00 до 14:00;

с 19:00 до 23:00.

Ранее в ДТЭК обнародовали новые графики на вечер 28 ноября.