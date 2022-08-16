Почему объявлена обязательная эвакуация?

В первых числах августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Это связано с тем, что обострилась военная ситуация, из-за чего люди постоянно рискуют своей жизнью и здоровьем.
Кроме этого, там невозможно наладить нормальное жизнеобеспечение. В регионе разрушается инфраструктура и подготовку к отопительному сезону проводить невозможно.
Эвакуируют людей в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.
По словам министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, бояться эвакуации не стоит. Все расходы по обеспечению жильем полностью берет на себя государство. При необходимости в зданиях проводят ремонтные работы.
От обязательной эвакуации можно отказаться — для этого надо подписать форму отказа. Для людей с детьми будет дополнительная форма отказа. Это значит, что взрослые в полной мере берут на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь и здоровье своих детей.
В Министерстве временно оккупированных территорий прогнозируют, что обязательная эвакуация может распространиться на часть городов и сел Запорожской, Херсонской, Харьковской областей. Там люди тоже могут остаться без тепла и света.
Еще по теме:
- Одесситы отправляют близких в эвакуацию: фото с железнодорожного вокзала
- Добро по-одесски: эвакуация детей из Николаева и помощь ВСУ
- Новый фейк: Одессу и область эвакуируют из-за российского наступления