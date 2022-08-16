Почему объявлена обязательная эвакуация?

В первых числах августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Это связано с тем, что обострилась военная ситуация, из-за чего люди постоянно рискуют своей жизнью и здоровьем.

Кроме этого, там невозможно наладить нормальное жизнеобеспечение. В регионе разрушается инфраструктура и подготовку к отопительному сезону проводить невозможно.

Эвакуируют людей в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

По словам министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, бояться эвакуации не стоит. Все расходы по обеспечению жильем полностью берет на себя государство. При необходимости в зданиях проводят ремонтные работы.

От обязательной эвакуации можно отказаться — для этого надо подписать форму отказа. Для людей с детьми будет дополнительная форма отказа. Это значит, что взрослые в полной мере берут на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь и здоровье своих детей.

В Министерстве временно оккупированных территорий прогнозируют, что обязательная эвакуация может распространиться на часть городов и сел Запорожской, Херсонской, Харьковской областей. Там люди тоже могут остаться без тепла и света.

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