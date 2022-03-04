Одесситы отправляют близких в эвакуацию: фото с железнодорожного вокзала

Угроза нападения на Одессу российских захватчиков растет, и многие жители города вынуждены эвакуироваться.
Сейчас все железнодорожные составы, которые связывают Одессу с западом страны, стали эвакуационными. На них бесплатно отправляют в безопасные районы женщин, детей, стариков.
Многие бегут от войны еще дальше, за границу. Так, по данным Госпогранслужбы, только за прошлые сутки 86 тысяч человек и почти 13,5 тысячи автомобилей пересекли границу Украины с ЕС и Молдовой за минувшие сутки. Границу в Польшу пересекли почти 54 тысячи человек, остальные выбыли в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.
Более 11 тысяч человек вернулись в Украину. Все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.
Фотографии Константина Либерова
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