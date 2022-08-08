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Новый фейк: Одессу и область эвакуируют из-за российского наступления

Новый фейк: Одессу и область эвакуируют из-за российского наступления

В социальных сетях и телеграм-каналах новый ужастик: россия вот-вот начнет наступление на Одессу, потому всех будут эвакуировать. Почему это неправда, рассказал Сергей Братчук.

Спикер руководителя Одесской областной военной администрации слухи об атаке на Одессу опроверг, как и слухи об эвакуации.

Ситуация в Одесской области контролируется, силы обороны выполняют боевые задания и проводят мероприятия по подготовке. Не имея никаких успехов на боевом или информационном фронтах, враг пытается действовать слухами. В регионе распространяется фейк, что в местных советах вроде бы со ссылкой на работников СБУ есть информация о самой быстрой эвакуации всех жителей региона. Вроде бы чуть ли не завтра враг будет наступать на Одессу,

— рассказал Сергей Братчук.

И в этой связи он напомнил, что на страже покоя населения в Одесской области стоит Николаев. Да и Вооруженные Силы Украины на Херсонском направлении ведут удачные боевые действия.

Конечно, есть риски, что на Херсонском направлении враг будет пытаться отбивать атаки ВСУ и переходить в контрнаступление. Враг сегодня может атаковать Одесщину только ракетами, потому что у него нет никаких успехов на южном направлении. А «информация» о внезапных эвакуациях со ссылкой на какие-то официальные источники являются лишь слухами,

—  подчеркнул представитель Одесской ОВА.

Братчук объяснил, что враг распространяет фейки, чтобы поднять паническое настроение среди населения.

сергей братчук

Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук

В Николаеве уверены – атаки на город не будет

Отметим, что на пути в Одессу российским оккупантам пришлось бы обязательно брать Николаев. Но это оказалось им не по зубам и с большими силами в начале войны.

Сейчас же, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима никакой речи не идёт о возможном наступлении россиян на Николаев.

Ведь украинские защитники постепенно отвоевывают Херсонский регион и уничтожают склады и командные пункты россиян:

Наша линия фронта очень растянута, военные что-то планируют и понимают ситуацию по силам россиян.

Он добавил, что в начале войны у россиян была тактика вбросов, вроде «на Николаев движется колонна из 200 танков».

Тогда они рассчитывали, что мы все испугаемся и будем эвакуироваться (и руководство, и военные), но эта тактика уже не работает, потому что она была понятна с самого начала.  Обмануть нас сейчас невозможно,

– объяснил Виталий Ким.

Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Ранее «Одесская жизнь» писало о другом фейке, в котором рашисты угрожали жителям Одесщины химической атакой.

Также мы рассказывали, что под прицел рашистских фейкометчиков попала Одесская музкомедия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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