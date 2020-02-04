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Новости Одессы и Одесской области

Поблизу кордону з Молдовою одеські митники виявили спиртопровід

Поблизу кордону з Молдовою одеські митники виявили спиртопровід

Ні організаторів, ні безпосередніх учасників цієї оборудки наразі не виявлено.

Про це у Facebook повідомляє Одеська митниця Держмитслужби.

У загальний краєвид степового ландшафту цей шланг вписується погано. А у протиправну схему незаконного переміщення через митний кордон спирту – дуже добре. Насправді гнучкий шланг, зовні схожий на вужика, який прокинувся завчасно через теплу зиму, є звичайнісіньким спиртопроводом, – глузують митники.

Провід незаконно проклали між двома прикордонними селами: Нікольське (Молдова) та Нове Роздільнянського району Одеської області, яке знаходиться на відстані близько 1 км від держкордону.

Завдяки взаємодії співробітників відділу оперативного реагування №2 управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Одеської митниці Держмитслужби з прикордонниками на українсько-молдовському кордоні на один спиртопровід стало менше.

Ні організаторів, ні безпосередніх учасників цієї оборудки наразі не виявлено. Хоча запах спирту свідчить про те, що трубопроводом користуються.

Фото: Одеська митниця Держмитслужби

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