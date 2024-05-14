В Одессе возможны аварийные отключения света – когда и на сколько

«Сегодня, 14 мая, с 21:00 до 24:00 Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания», – сказано в сообщении.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Также отмечается, что завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00 часов.