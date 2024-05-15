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По всій Україні енергетики ввели аварійні відключення: як довго не буде світла

По всій Україні енергетики ввели аварійні відключення: як довго не буде світла

Уранці 15 травня 2024 року в Україні знову застосовують аварійні відключення світла як для промислових, так і для побутових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

Через дефіцит електроенергії диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України.

Повідомляється, що відключення електроенергії діятимуть з 6:40 до 09:00 15 травня.

При цьому енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Збільшення дефіциту електроенергії виникло внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів, зазначили в компанії.

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