По всій Україні енергетики ввели аварійні відключення: як довго не буде світла

Уранці 15 травня 2024 року в Україні знову застосовують аварійні відключення світла як для промислових, так і для побутових споживачів.
Про це повідомили в «Укренерго».
Через дефіцит електроенергії диспетчерський центр «Укренерго» застосував контрольовані аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України.
Повідомляється, що відключення електроенергії діятимуть з 6:40 до 09:00 15 травня.
При цьому енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
Збільшення дефіциту електроенергії виникло внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів, зазначили в компанії.
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