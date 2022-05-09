По Одесской области нанесли второй ракетный удар за сутки

Вечером 9 мая российская армия повторно обстреляла Одесскую область крылатыми ракетами. По предварительной информации одна из ракет упала возле инфраструктурного объекта в области, возможно, еще одну сбили.

Официальной информации об обстреле пока не поступало, сведений о жертвах и разрушениях тоже.

Сегодняшним утром рашисты уже обстреливали Одесскую область. Тогда было выпущено 4 крылатых ракеты с территории временно оккупированного Крыма.

Противник обстреливает Одесский регион начиная с 7 мая фактически без остановок. Целями являются как инфраструктурные объекты, такие как аэродромы и мосты, так и гражданские здания: многоэтажные дома, частный сектор, отели.

«Одесская Жизнь» будет продолжать информировать своих читателей о подробностях случившегося по мере поступления новой информации.