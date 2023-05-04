На юге Одесской области обнаружили вирус бешенства и ввели карантин

В конце апреля на свалке на окраине с. Кислица Измаильского района обнаружен труп лисы. Патологический материал направлен в Одесскую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы, где по результатам лабораторных исследований был обнаружен вирус бешенства. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Территорию с. Кислица Сафьяновской территориальной громады была объявлена неблагополучной, введены карантинные ограничения и утвержден план мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания бешенством.

В настоящее время в с. Кислица проводятся карантинные противоэпизоотические мероприятия. Ветеринары Измаильской районной госбольницы ветеринарной медицины обходят каждое домохозяйство в селе. Уже привито против бешенства 256 собак и 187 кошек.

Всего в начале мая в общине должны в целом привить 445 животных. После вакцинации животное будет защищено от бешенства в течение года.

Госпотребслужба призывает всех хозяев вакцинировать своих животных. Такие меры безопасности смогут сохранить им жизнь и здоровье. Следует заметить, что вирус бешенства очень опасен и для людей.

Читайте також:

В Одесском зоопарке – полосатое пополнение (фото).

Отель для животных: где в Одессе оставить питомца на несколько дней.

В Одесской области пожарные достали из-под завала четырех щенков (фото).

Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області