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На юге Одесской области обнаружили вирус бешенства и ввели карантин

На юге Одесской области обнаружили вирус бешенства и ввели карантин

В конце апреля на свалке на окраине с. Кислица Измаильского района обнаружен труп лисы. Патологический материал направлен в Одесскую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы, где по результатам лабораторных исследований был обнаружен вирус бешенства. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Территорию с. Кислица Сафьяновской территориальной громады была объявлена неблагополучной, введены карантинные ограничения и утвержден план мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания бешенством.

В настоящее время в с. Кислица проводятся карантинные противоэпизоотические мероприятия. Ветеринары Измаильской районной госбольницы ветеринарной медицины обходят каждое домохозяйство в селе. Уже привито против бешенства 256 собак и 187 кошек.

Всего в начале мая в общине должны в целом привить 445 животных. После вакцинации животное будет защищено от бешенства в течение года.

Госпотребслужба призывает всех хозяев вакцинировать своих животных. Такие меры безопасности смогут сохранить им жизнь и здоровье. Следует заметить, что вирус бешенства очень опасен и для людей.

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Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

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Редакция ПРОФИЛЬ

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