Прогноз погоды в Одессе на 3 июня
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°C, днем 23-25°C.
Температура морской воды 17-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 июня
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°C, днем 28-33°C, в прибрежной зоне 23-25°C.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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