Одесский Греческий парк, в тени

Прогноз погоды в Одессе на 3 июня

Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-18°C, днем 23-25°C.

Температура морской воды 17-18°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 3 июня

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°C, днем 28-33°C, в прибрежной зоне 23-25°C.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Выбор редакции

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии