За два дня до начала большой войны юноша демобилизовался. В марте провел на войну отца, который вступил в тероборону защищать Одесскую область на границе с Приднестровьем. А в мае добровольно мобилизовался в 11-ю бригаду нацгвардии Украины имени Михаила Грушевского и сам Роман.

Несколько минут — и готовы защищать небо

Сначала стрелок-зенитчик Роман Ратушняк охранял с побратимами Южную Пальмиру от воздушных атак.

Чтобы противостоять врагу на Одесском направлении, его боевой расчет, сформированный из восьми зенитчиков, быстро расконсервировал и освоил противовоздушный зенитно-артиллерийский комплекс С-60 советского образца, который еще находился на вооружении украинских Сил обороны.

Роман рассказал, что они установили 57-миллиметровую зенитную автоматическую пушку АЗП-57 на грузовик и научились метко стрелять. Боеприпасы поступали от шведских союзников как военная помощь.

При воздушной тревоге одесским бойцам хватало несколько минут, чтобы перевести зенитку в боевое положение.

«Не люблю позывных»

С февраля 2023-го, когда в рамках кампании «Гвардия наступления» было сформировано восемь штурмовых бригад, старший солдат Роман Ратушняк уже воевал стрелком-зенитчиком новосозданной 15-й бригады «Кара-Даг» на Запорожском направлении. Овладев на специальном тренажере переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», защитник из Троицкого обеспечивал противоздушную оборону вверенного ему участка фронта.

Но когда из Одессы под Запорожье «перебросили» его зенитку, Роман снова пошел воевать стрелком привычной ему пушки.

— Не люблю позывных, но иногда отзывался на «Физрук», а нашу команду зенитчиков называли не иначе как «На позиции», потому что каждый раз, когда начиналась атака, мы одни из первых занимали оборону, — вспоминает Роман Ратушняк, — Дислоцируясь в Одессе, мы защищали небо, а на Покровском направлении свою пушку в основном применяли для стрельбы по живой силе и легкобронированной технике. Зенитный комплекс очень эффективен на поле боя.

Взрыв — и тяжелое ранение

Неоднократно приходилось отбивать штурмы на мотоциклах. Дронов было, как насекомых в небе. 28 августа 2024-го один из них поразил позицию зенитчиков. В результате взрыва трое из пяти бойцов получили ранения. Роман — самые тяжелые. Осколки мины нашпиговали его тело, перебили левую ногу и пробили левое легкое. Воин получил немало ожогов.

— Звука взрыва я не услышал. Только замигали цветные вспышки. Тело потеряло всевозможные ощущения, в мозгу тлели какие-то мысли. Окончательно пришел в себя в Винницком госпитале где-то 1-2 сентября, — вспоминает Роман.

Алюминиевые осколки до сих пор выходят из его тела, а железный уже крепко сросся с плечом.

Ухаживали и молились мама и жена

В Кураховском госпитале медики ампутировали воину раздробленную ниже колена конечность, стабилизировали состояние и отправили почти безнадежного в Винницу.

За мужчиной с первых дней ухаживала жена Оксана. Роман искренне радуется, что любимая не оставила его беспомощным и фактически выходила, отмолив вместе с его матерью.

Более полугода понадобилось Роману, чтобы стать на ноги.

Он перенес более десятка операций, не считая перевязок — почти каждая из-за невыносимых болезненных ощущений проводилась под наркозом.

Что возмущает ветерана?

Мужчина благодарен врачам за спасение, но возмущен, что из-за бюрократических перипетий ему для получения комплексной реабилитации и восстановительного лечения приходилось путешествовать по больничным учреждениям области: из Винницы в Немиров, потом в Печер, а потом обратно. Так по кругу, ведь, согласно Протоколу оказания реабилитационной помощи, пациент может находиться в таких центрах не более недели.

Воин безгранично благодарен землякам, родным и друзьям за моральную и финансовую поддержку. Так, ученики и учителя Троицкого лицея, где работает педагогом его мама, неоднократно устраивали ярмарки по сбору средств на лечение Романа. Активно участвовала и владелица магазина «Весна», вдова погибшего защитника Наталья Яворская — собирала пожертвования и проводила благотворительные аукционы.

В конце марта ветеран Роман Ратушняк с инвалидностью II группы и его любящая жена вернулись домой. Недавно «списался» из армии из-за болезни сердца его 57-летний отец, а два дяди продолжают воевать с врагом.

Помогают любовь и вера

Роману не верится, что он уже дома. Постоянное ощущение опасности и ожидание команды «к бою» его до сих пор не отпускают.

Ветеран душой еще находится в зоне боевых действий, переживает за побратимов, вспоминает погибших на войне. С болью Роман поведал о своем замкомвзвода Денисе Петриковце из Гостомеля, которого взяли в плен и вместе с двумя бойцами расстреляли.

От пережитого и тяжелых мыслей Роман спасается работой. Принимает заказы на установку замков в двери и другую столярку. Также пробует себя в творчестве.

Мать воина Оксана рассказала, что ее сын с детства хорошо рисовал и занимался резьбой по дереву, мастерил шкатулки. Теперь Роман снова берется за резец и карандаш.

— Вернуться к жизни помогает любовь и вера в собственные силы. Сейчас пробую что-то интересное создать и подать свои работы на художественную премию имени нашего земляка Ростислава Палецкого. В следующем году, наверное, возобновлю обучение в Николаевском педагогическом вузе, где окончил всего три курса, и все-таки получу высшее образование. А еще мечтаю о сыне, — поделился планами ветеран Роман Ратушняк, который 17 июля будет праздновать 35-летний юбилей.

Пусть сбудутся мечты воина.

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