Часть пляжа в Аркадии перегородили забором: законно ли это

Море в клеточку

19 июня одессит Игорь Гора опубликовал у себя в facebook снимок забора на пляже в Аркадии с подписью: “Что вы вообще знаете про сегрегацию”.

Забор, по сути, отгородил значительную часть пляжа, на которой клуб “Ибица” расположил платные диваны и шезлонги. Для всех остальных отдыхающих осталась лишь узкая полоска песка перед самой водой. Но и на нее попасть было не просто — ведь для этого надо было обойти огороженную металлическим решетками часть пляжа.

Да и посетителям клуба, думается, такая инициатива не сильно пришлась по нраву. Ведь смотреть на море они должны были через металлическую решетку. Тут сразу напрашивается сравнение если не с заключенными, то с птицей в золотой клетке точно.

Незаконный забор убрали

Установка забора вызвала резонанс в местных медиа и среди общественности. Тем более, что его установка была незаконной.

Установка на пляжах таких сооружений, как заборы, регулируется водным кодексом. И в статье 88 там говорится, что в пляжной зоне не может быть никаких изгородей, не может быть никаких ограничений для граждан по передвижению вдоль побережья моря.

Если владелец заведения хочет как-то выделить свою территорию, он может там установить какие-то условные отметки: флажки, какие-то другие предупредительные знаки, показывающие территорию, где что здесь закончится территория, на которой оказываются его услуги. Но ничего, что ограничивает передвижение, быть не должно, в том числе заборов.

А с учетом того, что в стране сейчас война, и российские агрессоры обстреливают Одессу, в том числе пляжные зоны, появление такого забора несет прямую угрозу жизням людей на пляже — ведь он мешает эвакуироваться в случае опасности.

21 июня забор в Аркадии исчез также внезапно, как появился. Ни его появление, ни снос, администрация “Ибицы” комментировать не стали.

Фото со страницы Игоря Горы в facebook