Новости Одессы и Одесской области

Площадь перед Оперным театром в Одессе украсили экзотическими растениями (фото)

Площадь перед Оперным театром в Одессе украсили экзотическими растениями (фото)

В самом центре Одессы появилась клумба с новым для города видом растений из Мозамбика.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Горзелентрест».

Специалисты высадили новый вид растений в центре Одессы. Коммунальщики вместо традиционных цветов при устройстве клумбы использовали так называемую – гацанию или газонию. Растение отвезли в Европу из Мозамбика.

Это растение сегодня является популярной садовой культурой повсеместно.

Посевы гацании дают практически стопроцентную всходы, да и цветение наступает быстро. На одном растении может быть больше тридцати соцветий.

Как рассказали в коммунальном предприятии, привлекательны не только золотистые корзины гацании, но и ее ярко-зеленые листья, а у некоторых растений стебли и листья покрыты пушком, что придает им дополнительную декоративность.

Отметим, что сейчас планируют проверить, как растение будет чувствовать себя в условиях мегаполиса. Гацанию можно будет видеть вплоть до заморозков.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что наш город стал еще красивее — ведь на его клумбах в начале весны высадали более 50 тысяч цветов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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