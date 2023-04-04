Новости Одессы и Одесской области

Апрельская Одесса: хмурая погода и весенние цветы (фоторепортаж)

Апрельская Одесса: хмурая погода и весенние цветы (фоторепортаж)

В Одессе апрель погодой пока не балует. Зато как балуют взгляд клумбы с цветами! Настоящая психотерапия в военное время. Особенно после атаки дронами, когда ночью, кажется, весь город проснулся от «бахов». 

Несмотря на хмурую погоду запущенные фонтаны не отключили: пусть горожане радуются-любуются. Ну а цветочные клумбы так и манят: полюбуйтесь, улыбнитесь, все будет хорошо!..

На Театральной площади две пожилые женщины обсуждают «вчерашнее»: 

— Ночью еле уснула, бабахи разбудили. Потом до утра заснуть не могла… Слушай, а какой сегодня день этой проклятой войны?

— Я тебя сюда привела фонтаном и цветами любоваться. Переключайся… Нельзя все время только об этих ужасах думать. Жива? И слава Богу!

На асфальте мелом кем-то выведено с любовью поздравление с днем рождения.

поздравление на асфальте

А природа, пусть даже пасмурно-хмурая, все равно радует. И цветочные клумбы, высаженные коммунальщиками, изо всех сил стараются поднять настроение.

Клумба у Оперного радует глаз

Цветочная клумба у Оперного радует глаз.

Цветы высажены не только на клумбах. Они встречаются повсюду: кажется, каждое заведение хочет заманить истинно весенними красками — живыми и яркими.

Это Одесса. Здесь и уличные цветы умудряются высадить с юмором. Присмотритесь, как они смотрятся в… чемодане, который тоже стал своеобразной клумбой.

Или вот еще можно порадовать прохожих цветочками в каком-то «новейшем стиле» или в «особенных» горшках.

И вот уже две девушки активно спорят, как же именно называются встреченные ими по дороге цветы и еще не распустившиеся бутоны, хотя только что говорили совсем о другом — гораздо менее позитивном…

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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