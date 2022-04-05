Война войной, а цветы по расписанию: как трудятся одесские озеленители (фото)

Озеленители одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» приступили к высадке весенних цветов на площади Десятого апреля, у стелы «Крылья Победы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В довоенные годы коммунальщики создавали композиции в виде цифр, напоминавших о дате освобождения Одессы от нацистов – 10 апреля 1944 года, но сегодня композицию изменили: она будет в цветах украинского флага.

Всего на площади Десятого апреля планируется высадить около 25 тысяч весенних цветов. Их выращивают специалисты предприятия в собственной теплице «Роза».

Фото пресс-службы Одесского горсовета