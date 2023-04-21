Новости Одессы и Одесской области

Апрель в Одессе: весенний дождь, цветы и «зеленка» (фоторепортаж)

Апрель в Одессе: весенний дождь, цветы и «зеленка» (фоторепортаж)

Апрель продолжает шутить щедрыми осадками. Одесса затянувшуюся помывку приняла тоже щедро: пока люди по улицам передвигаются под зонтиками и внимательно смотрят под ноги, деревья активно зазеленели. Весенние цветы в каплях дождя создают неповторимо красивую картинку дня.

В Одессе пасхальные дни и непасхальная погода

– Мама, смотри, у нас уже зеленка! – мальчик показывает на уже довольно щедрую нежно-зеленую листву на дереве.

Слушаю, замираю: еще два года назад ребенок восхищался бы весенней одесской листвой как угодно, но уж никак не военным сленгом…

Подруги прогуливаются под зонтиком, жалуются, что «погода какая-то не пасхальная»…

Ну а дождь сумел все преобразить. Присмотритесь: даже пасхальное дерево в Горсаду смотрится совершенно по-иному.

Кстати, о Пасхальных днях напоминает в центре города не только пасхальное дерево, но и деревянный крест, установленный перед Пасхой. Там же изображена карта Украины. На самом кресте читаем: «Христос Воскрес! Воскресне Україна!».

Крест в одесском Горсаду
Апрель в Одессе
Дождь в Одессе

Одесский дождь прибавил работы и красоты

Дождь уже третий день подряд устраивает городу водные процедуры. Как сообщала «Одесская жизнь», только за одни за сутки в Одессе выпало больше месячной нормы осадков. Все это прибавило работы коммунальщикам и особой красоты скромным и огромным «букетам» на одесских клумбах: все – в капельках дождя, все – словно нарисованное.

Весенние цветы
Весенняя зелень в апреле

Ну а апрельский дождь то «заводит свою песню по новой», то снова стихает… Не обращает внимания на дождь только кошка-геймер Пушинка: по-прежнему наблюдает за картинками на своем планшете. А вот живые уличные котики попрятались: дождь – никак не их стихия…

Одесса, Горсад, статуя
Одесса в апреле, коммунальщик
Одесса, апрель 2023 года
Весенняя трава у дороги

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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